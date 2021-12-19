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Анчелотти: «Азар начнет игру в стартовом составе и получит возможность показать, на что способен»

Бельгиец не выходил в старте с сентября
Футбол Примерa (Испания)
10:40
Анчелотти: «Азар начнет игру в стартовом составе и получит возможность показать, на что способен»
Карло Анчелотти / фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем с «Кадисом» рассказал клубной пресс-службе о ситуации с коронавирусом в команде:

«Мы сыграем с командой, состав которой, возможно, не так хорош, как у других команд, но у нее есть свое лицо, она хорошо подготовлена. Она здорово использует стандартные положения и контратакует.

Надо подчеркнуть, что мы в последнее время очень хорошо играли в защите. Мы сильно прибавили на фоне начального отрезка сезона. Это тот аспект, в котором мы прибавили больше всего.

Мы никогда не думали о переносе игр из-за коронавируса. Во-первых, наш состав способен справиться с нынешними потерями. Во-вторых, я думаю, что футболу и обществу в целом приходится сосуществовать с вирусом, но он уже не так силен, как прежде. Мы должны быть осторожны, но работу мы продолжим. В этом плане клуб очень требователен и организует тестирование каждый день. Но надо смотреть вперед.

Азар начнет игру в стартовом составе и получит возможность показать, на что способен. У него есть и охота проявить себя, и мотивация. Он сыграет не потому, что у нас не хватает игроков, а потому, что заслужил это, хорошо тренировался. Проблема в том, что из-за проблем со здоровьем ему не всегда удавалось тренироваться на все сто, но сейчас он в порядке».

В «Мадриде» сразу шесть случаев заболевания коронавирусом: Бэйл, Асенсио, Родриго, Марсело, Андрей Лунин и ассистент тренера Давиде Анчелотти.

Ранее сдавший положительный тест Лука Модрич после повторного тестирования был выведен с карантина, но хорват пропустит игру из-за простуды.

Эден Азар появится в стартовом составе впервые с сентября. На счету бельгийца лишь 400 игровых минут в этом сезоне и одна голевая передача.

Дежавю. Названа дата первого матча Лунина в этом сезоне.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти Эден Азар

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