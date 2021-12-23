Анчелотти: «Азар вернулся к прежнему уровню игры»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил Marca победу над «Атлетиком» (2:1) в матче Ла Лиги.

Согласен, что Азар вернулся к прежнему уровню игры. Он сыграл хорошо, здорово бился на поле. Разница в том, как ты обороняешься, и Азар с Винисиусом хорошо понимают, как нужно действовать команде в защите».