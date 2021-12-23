«Реал» сумел обыграть «Атлетик», благодаря дублю Бензема
Анчелотти: «Азар вернулся к прежнему уровню игры»
Тренер «Реала» – о победе над «Атлетиком»
10:29
Фото: Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил Marca победу над «Атлетиком» (2:1) в матче Ла Лиги.
«Победа над «Атлетиком» значит для нас очень многое. Мы показали цельную игру, несмотря на то, что этим составом в последнее время мы практически не играли. Начо, Азар, Вальверде, Камавинга - все они провели отличный матч и показали высокий уровень самоотдачи.
Согласен, что Азар вернулся к прежнему уровню игры. Он сыграл хорошо, здорово бился на поле. Разница в том, как ты обороняешься, и Азар с Винисиусом хорошо понимают, как нужно действовать команде в защите».
Бензема оформил дубль в матче.
«Реал» лидирует в чемпионате.
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