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Анчелотти: «Азар вернулся к прежнему уровню игры»

Тренер «Реала» – о победе над «Атлетиком»
Футбол Примерa (Испания)
10:29
Анчелотти: «Азар вернулся к прежнему уровню игры»
Фото: Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил Marca победу над «Атлетиком» (2:1) в матче Ла Лиги.

«Победа над «Атлетиком» значит для нас очень многое. Мы показали цельную игру, несмотря на то, что этим составом в последнее время мы практически не играли. Начо, Азар, Вальверде, Камавинга - все они провели отличный матч и показали высокий уровень самоотдачи.

Согласен, что Азар вернулся к прежнему уровню игры. Он сыграл хорошо, здорово бился на поле. Разница в том, как ты обороняешься, и Азар с Винисиусом хорошо понимают, как нужно действовать команде в защите».


Бензема оформил дубль в матче.

«Реал» лидирует в чемпионате.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Атлетик Бильбао Карло Анчелотти

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