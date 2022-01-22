Анчелотти: «Азар входит в наши планы на следующий сезон»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал AS о грядущем матче против «Эльче» в рамках испанской Примеры:
«Завтра хороший день для того, чтобы Азар вышел в стартовом составе. Он входит в наши планы на следующий год и уже планирует свой сезон.
Если мы собираемся искать копию Каземиро, мы ошибаемся. Такого в мировом футболе нет. Он уникален. Но в качестве опорного могут играть и другие игроки. Играл Камавинга, у которого другие характеристики с мячом, хотя у него нет тактических способностей Каземиро. У меня никогда не было такого опорника, как он. У меня был Пирло, он у него были другие характеристики.
Дисквалификация Марсело? Три игры – это много. Я не знаю, что он сказал арбитру. Нам очень жаль. Мы потеряем важную фигуру для Кубка, но он будет готов к Лиге».
Марсело получил трехматчевую дисквалификацию за оскорбительную фразу в сторону арбитра.
Напомним, Анчелотти может отдать Куртуа игровое время Лунина в Кубке Испании.
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