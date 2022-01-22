Анчелотти: «Азар входит в наши планы на следующий сезон»
Анчелотти: «Азар входит в наши планы на следующий сезон»
Бельгиец забил лишь один мяч в году
17:51
Эден Азар / Фото: Getty Images
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что мадридский клуб не собирается продавать вингера команды Эдена Азара. Специалиста цитирует Mundo Deportivo.
«Азар входит в наши планы на следующий сезон».
Напомним, Азар забил лишь первый мяч в сезоне в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче»(2:1). Отметим, что гол Азара был решающим. В четвертьфинале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Атлетика», который в свою очередь в 1/8 прошел «Барселону» (3:2).
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