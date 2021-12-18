Экс-хавбек «Реала»: «Будь я Модричем, играл бы до 87 лет. Он – на уровне стратосферы»
Анчелотти: «Барселона» сейчас не наш конкурент»
Тренер «Реала» видит потенциал у главного соперника
15:17
Фото: Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает нынешнюю «Барселону» конкурентом для своей команды. Слова тренера приводит Marca.
«Сейчас она не наш прямой конкурент, потому что есть другие команды ближе к нам. Но у них есть потенциал для роста.
Будь я тренером «Барселоны», сказал бы то же, что и Хави».
«Реал» лидирует в Ла Лиге.
«Барселона» отстает от мадридцев на 16 очков.
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