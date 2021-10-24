«Барселона» не сумела удивить «Реал», минимально уступив в «Эль Класико»
Анчелотти: «Барселона» также провела хороший матч»
Тренер «Реала» – победе в «Эль Класико»
22:09
Карло Анчелотти / Фото - Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями в связи с победой в матче десятого тура Примеры против «Барселоны» (2:1). Слова специалиста передает Marca.
Счастлив победить в «Класико». Это ведь самый важный матч. Особо обсуждать соперника не люблю, но «Барселона» тоже провела хорошую игру.
Нам удалось неплохо сыграть в обороне. В нашей команде много качеств и мастерства, и это должно нас удовлетворять.
Эта победа радует, ведь матч был сложным. Боялся ли, что сравняют? Никогда сильно не переживаю. Но небольшой страх присутствует до того, как судья не раздаст финальный свисток.
Ранее Анчелотти отметил, что величие «Эль Класико» не уменьшится из-за отсутствия Месси, Роналду и Рамоса.
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