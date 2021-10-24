Анчелотти: «Барселона» также провела хороший матч»

Карло Анчелотти / Фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями в связи с победой в матче десятого тура Примеры против «Барселоны» (2:1). Слова специалиста передает Marca.

Нам удалось неплохо сыграть в обороне. В нашей команде много качеств и мастерства, и это должно нас удовлетворять.

Эта победа радует, ведь матч был сложным. Боялся ли, что сравняют? Никогда сильно не переживаю. Но небольшой страх присутствует до того, как судья не раздаст финальный свисток.