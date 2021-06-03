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Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»

Итальянец будет выжимать максимум из команды
Футбол Примерa (Испания)
14:40
Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»
Карим Бензема / фото - Eurosport

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился с AS ожиданиями от игры форварда «сливочных» Карима Бензема:

«Карим должен забивать 50 голов за сезон, а не ограничиваться 30-ю. Жуниору тоже нужно прибавлять в этом плане. От каждого из них я жду больше голов.

Очень рад, что снова буду работать с Бензема. В последние сезоны он очень прибавил и стал чаще брать на себя ответственность».

В последние годы Бензема закрепился в статусе одного из лучших форвардов планеты. Выиграть Золотую бутсу чемпионата Испании ему мешает только Лионель Месси.

В минувшей кампании 33-летний нападающий 46 раз вышел на поле, и совершил 39 результативных действий.

Напомним, Бензема не забил пенальти после возвращения в сборную.

Павел Харченко
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Теги

Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол) Лионель Месси

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