Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон»

Итальянец будет выжимать максимум из команды

Карим Бензема / фото - Eurosport

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился с AS ожиданиями от игры форварда «сливочных» Карима Бензема:

«Карим должен забивать 50 голов за сезон, а не ограничиваться 30-ю. Жуниору тоже нужно прибавлять в этом плане. От каждого из них я жду больше голов. Очень рад, что снова буду работать с Бензема. В последние сезоны он очень прибавил и стал чаще брать на себя ответственность».

В последние годы Бензема закрепился в статусе одного из лучших форвардов планеты. Выиграть Золотую бутсу чемпионата Испании ему мешает только Лионель Месси.

В минувшей кампании 33-летний нападающий 46 раз вышел на поле, и совершил 39 результативных действий.

Напомним, Бензема не забил пенальти после возвращения в сборную.