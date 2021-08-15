Анчелотти: «Бензема – совершенный игрок»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для издания Marca победный матч с «Алавесом» (1:4), который стал для специалиста первым после возвращения в мадридскую команду:
«В первом тайме действовали немного медленно как с мячом, так и без мяча. Во втором тайме у нас было больше интенсивности и больше качества. Правда, было трудно играть впереди, потому что «Алавес» очень хорошо оборонялся. Первый гол Карима раскрыл игру, но я хочу играть интенсивно с мячом и без мяча.
Нельзя называть Бензема просто нападающим. Он — совершенный игрок, а также отличный человек. Если сравнить его с тем, каким он был при мне шесть лет, сейчас он стал более разносторонним.
Азар провёл хорошую игру. Ему и Бэйлу было сложно находить пространство между линиями в первой половине встречи. «Алавес» действовал очень надёжно, они плотно оборонялись, нам было сложно пробиться через центр.
Думаю, все наши игроки действовали здорово. Бэйл станет ещё сильнее, он пока ещё не находится в оптимальных кондициях, как и все остальные игроки. Они все могут прибавить».
Бензема вывел команду на матч с капитанской повязкой и отметился дублем, забив оба мяча во втором тайме.
Также француз вышел на 10 место в истории «Реала» по количеству официальных матчей.
Напомним, «Реал» купит Мбаппе за 150 миллионов лишь при одном условии.
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