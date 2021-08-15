Анчелотти: «Бензема – совершенный игрок»

Карим Бензема / фото - Eurosport

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для издания Marca победный матч с «Алавесом» (1:4), который стал для специалиста первым после возвращения в мадридскую команду:

Нельзя называть Бензема просто нападающим. Он — совершенный игрок, а также отличный человек. Если сравнить его с тем, каким он был при мне шесть лет, сейчас он стал более разносторонним.

Азар провёл хорошую игру. Ему и Бэйлу было сложно находить пространство между линиями в первой половине встречи. «Алавес» действовал очень надёжно, они плотно оборонялись, нам было сложно пробиться через центр.

Думаю, все наши игроки действовали здорово. Бэйл станет ещё сильнее, он пока ещё не находится в оптимальных кондициях, как и все остальные игроки. Они все могут прибавить».