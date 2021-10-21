Бензема: «Шахтер» – грозный соперник, но мы контролировали игру»
Анчелотти: «Бензема заслужил «Золотой мяч» своей игрой в прошлом году и сейчас»
Наставник «Реала» – о качествах своего звездного подопечного
19:27
Карло Анчелотти / Фото - TwitterГлавный тренер «Реала» Карло Анчелотти лестно отозвался о форварде мадридского клуба Кариме Бензема.
Цитирует итальянского специалиста As.
«Теперь это игрок с более ярко выраженными лидерскими качествами, с более сильным характером. Это видно и во время матчей, и за пределами поля. Он чувствует, что важен. И это абсолютная правда. Нам повезло иметь в составе лидера с таким мастерством. Бензема – лидер. И он подает пример другим, а не только лишь говорит».
Как вы считаете, Бензема получит «Золотой мяч»?
«Я не знаю, возьмет ли Карим этот приз. Это не зависит ни от него, ни от нас. Это зависит от оценки, которую ему дадут другие люди. Я думаю, что Бензема заслужил «Золотой мяч» своей игрой в прошлом году и сейчас».
Напомним, Бензема в послематчевом комментарии подвел итоги выступлений своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «сливочные» разгромно победили донецкий «Шахтер» (5:0).
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