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Анчелотти: «Бэйл может провести отличный сезон в «Реале»

Итальянский тренер намерен вернуть игрока?
Футбол Примерa (Испания)
08:40
Анчелотти: «Бэйл может провести отличный сезон в «Реале»
Анчелотти и Бэйл / Фото: Twitter

Новоиспеченный наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении Гарета Бэйла в команду. Его слова приводит Daily Mail.

«Гарет мало играл в Премьер-лиге, но, тем не менее, забивал голы. Он был эффективен в последних матчах сезона, когда играл стабильно. Я знаю его достаточно хорошо. Если Бэйл будет заинтересован, он сможет провести отличный сезон. Я не сомневаюсь.

Надеюсь, что Гарет, как Иско, Марсело и другие игроки, потерявшие места в стартовом составе «Реала», своим упорным трудом докажут, что они хотят играть за «Реал»


Ранее сообщалось, что Бэйл может объявить о завершении карьеры в 2022-м году.

Петр Приходько
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Теги

Гарет Бэйл Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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