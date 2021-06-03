Анчелотти: «Бэйл может провести отличный сезон в «Реале»

Итальянский тренер намерен вернуть игрока?

Анчелотти и Бэйл / Фото: Twitter

Новоиспеченный наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении Гарета Бэйла в команду. Его слова приводит Daily Mail.

«Гарет мало играл в Премьер-лиге, но, тем не менее, забивал голы. Он был эффективен в последних матчах сезона, когда играл стабильно. Я знаю его достаточно хорошо. Если Бэйл будет заинтересован, он сможет провести отличный сезон. Я не сомневаюсь.

Надеюсь, что Гарет, как Иско, Марсело и другие игроки, потерявшие места в стартовом составе «Реала», своим упорным трудом докажут, что они хотят играть за «Реал»



Ранее сообщалось, что Бэйл может объявить о завершении карьеры в 2022-м году.