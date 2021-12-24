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Анчелотти: «Будущее «Реала» уже предрешено»

Специалист хочет надолго задержаться в мадридском гранде
Футбол Примерa (Испания)
12:13
Анчелотти: «Будущее «Реала» уже предрешено»
Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался для AS о перспективах мадридского клуба:

«Будущее этой команды уже предрешено. Я не знаю, что будут делать игроки, и надеюсь, что тренер останется тот же.

Но будущее этой команды предопределено ее нынешним составом и другими молодыми игроками, которые присоединятся к ней. Нет сомнений, что «Реал» будет бороться за самые высокие места ещё долгое время».

«Сливочные» закончили год на первом месте в таблице испанского чемпионата, имея 8-очковый отрыв от второй строчки.

Анчелотти лишь летом присоединился к «бланкос», заменив на посту главного тренера своего бывшего ученика Зинедина Зидана (француз входил в штаб итальянца в «Реале» в сезоне 13/14).

Почти все, кроме Лунина. 5 игроков «Реала» вылечились от коронавируса.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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