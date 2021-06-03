Азар: «С Анчелотти «Реал» может добиться многого»
Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав
При тренере мадридский клуб завоевало 10-й трофей в ЛЧ
10:15
Карло Анчелотти / Фото: Getty Images
Авторитетный портал Transfermarkt в своем Instagram вспомнил о легендарном составе «Реала» образца 2013/14 годов, когда команда завоевала 10-й титул Лиги чемпионов, обыграв в не менее легендарном финале ЛЧ мадридский «Атлетико» (4:1).
На тот момент тренером «сливочных» был Карло Анчелотти, который вернулся в команду.
Напомним, «Реал» связывался с Жозе Моуриньо до того, как пригласить Анчелотти.
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