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Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав

При тренере мадридский клуб завоевало 10-й трофей в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:15
Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав
Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt в своем Instagram вспомнил о легендарном составе «Реала» образца 2013/14 годов, когда команда завоевала 10-й титул Лиги чемпионов, обыграв в не менее легендарном финале ЛЧ мадридский «Атлетико» (4:1).

На тот момент тренером «сливочных» был Карло Анчелотти, который вернулся в команду.

Напомним, «Реал» связывался с Жозе Моуриньо до того, как пригласить Анчелотти.

Петр Приходько
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол)

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