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Анчелотти даст Йовичу шанс

Серб еще может заиграть в Мадриде
Футбол Примерa (Испания)
12:27
Анчелотти даст Йовичу шанс
Лука Йович / фото - Real Madrid

Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти готов предоставить форварду Луке Йовичу возможность заиграть в команде, сообщает Marca.

Серб вернется в Мадрид после полугодовой аренды в «Айнтрахте», и наставник «сливочных» хочет предоставить ему шанс, независимо от того, какие у клуба на него планы.

23-летний форвард перебрался в «Реал» летом 2019 года за 60 миллионов евро, но тогдашний коуч «бланкос» Зинедин Зидан не шибко доверял форварду, выпуская его в основном только на последних минутах матчей.

За полтора сезона под руководством француза Йович провел на поле лишь 1000 минут, за которые с трудом оформил 4 голевые действия.

Аренда в «Айнтрахт» не особо спасла положение: серб не смог вытеснить из состава, набравшего сумасшедшую форму Андре Силву. Но, тем не менее, за полгода в Германии он провел на поле больше минут, чем за полтора в Мадриде. В 23 матча он отметился 4 голами и 2 голевыми передачами.

Напомним, Анчелотти также может предоставить шанс Гарету Бэйлу.

Павел Харченко
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Теги

Лука Йович Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол)

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