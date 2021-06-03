Анчелотти даст Йовичу шанс
Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти готов предоставить форварду Луке Йовичу возможность заиграть в команде, сообщает Marca.
Серб вернется в Мадрид после полугодовой аренды в «Айнтрахте», и наставник «сливочных» хочет предоставить ему шанс, независимо от того, какие у клуба на него планы.
23-летний форвард перебрался в «Реал» летом 2019 года за 60 миллионов евро, но тогдашний коуч «бланкос» Зинедин Зидан не шибко доверял форварду, выпуская его в основном только на последних минутах матчей.
За полтора сезона под руководством француза Йович провел на поле лишь 1000 минут, за которые с трудом оформил 4 голевые действия.
Аренда в «Айнтрахт» не особо спасла положение: серб не смог вытеснить из состава, набравшего сумасшедшую форму Андре Силву. Но, тем не менее, за полгода в Германии он провел на поле больше минут, чем за полтора в Мадриде. В 23 матча он отметился 4 голами и 2 голевыми передачами.
Напомним, Анчелотти также может предоставить шанс Гарету Бэйлу.
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