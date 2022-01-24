Анчелотти еще летом хотел видеть Миколенко в «Эвертоне»

Украинец мог переехать на Туманный Альбион раньше

Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Защитник Виталий Миколенко мог перейти из «Динамо» в «Эвертон» еще летом, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Тогдашний тренер «ирисок» Карло Анчелотти активно интересовался украинским защитником, и даже спрашивал за него у Андрея Шевченко, с которым он знаком по работе в «Милане».

Клубы были близки к сделке, но в последний момент все сорвалось.

Привел в Ливерпуль украинца уже другой специалист – Рафаэль Бенитес. Но испанец также уже покинул клуб.

Напомним, «Эвертон» Миколенко близок к назначению экс-тренера «Фенербахче».