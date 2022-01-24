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Анчелотти: «Игра с «Эльче» была изначально проиграла «Реалом»

Команды сыграли вничью
Футбол Примерa (Испания)
09:20
Анчелотти: «Игра с «Эльче» была изначально проиграла «Реалом»
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничьей с «Эльче» (2:2) в 22-м туре чемпионата Испании. Специалиста цитирует Marca.

«Эта игра была изначально проиграна, потому что в первом тайме все пошло не так. У нас было много моментов, мы пропустили два гола, но хорошо отреагировали. Обычно такие матчи проигрываются. Итоговый результат хорошо говорит о команде. При втором пропущенном мяче нам нужно было быть более компактными. Маленькие детали стоили нам двух очков. Мы недовольны, многое стоит обдумать. Если бы мы действовали точнее, то могли бы победить. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Во всех трех турнирах дела идут неплохо. Это то, чего мы хотели. Наступает самая важная честь сезона».

Эта ничья никак не повлияла на лидирующее положение мадридского «Реала» в турнирной таблице Примеры.

Петр Приходько
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол) Эльче

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