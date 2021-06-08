Анчелотти хочет видеть в «Реале» бывшего подопечного Де Дзерби

Тренеру нравится игра соотечественника

Мануэль Локателли / фото - The Cult of Calcio

«Реал» интересуется опорным полузащитником «Сассуоло» Мануэлем Локателли, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти желает видеть под своим началом опорного полузащитника и запросил у руководства начать переговоры.

Опорник «сливочных» Карлос Каземиро давно нуждался в сменщике, так как ему приходится играть в каждом сезоне около 50 матчей без отдыха. Но в конце минувшего сезона Зинедин Зидан подтянул на эту позицию игрока молодежной команды Антонио Бланко, который здорово показал себя. Так что не исключено, что президент «Реала» Флорентино Перес может отказать Анчелотти в просьбе, ради прогресса кантерано.

Ранее президент «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что готов продать Локателли, так как им интересуются многие топ-клубы.

Напомним, Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала».