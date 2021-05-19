«Эвертон» неожиданно уступил аутсайдеру «Шеффилду» и отстал от зоны еврокубков на три пункта
Анчелотти: «Хочу в «Эвертоне» таких игроков, которые чувствуют себя частью проекта»
Мерсисайдцы могут не пробиться в еврокубки
19 мая 13:10
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Эверотна» Карло Анчелотти недоволен, что некоторые игроки хотят покинуть команду из-за возможного невыхода в еврокубки. Слова тренера приводит Sky Sports.
«Я не хочу, чтобы в моей команде были недовольные игроки. Если такие есть, то они могут просто попроситься уйти.
Я хочу иметь в своем распоряжении таких игроков, которые чувствуют себя частью проекта. Это касается всех. Я никого не могу заставить остаться с нами. Я уже говорил с футболистами на эту тему, они все это знают».
«Эвертон» рискует не попасть в еврокубки по итогам сезона. Команда идет 9-й в таблице.
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