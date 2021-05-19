Анчелотти: «Хочу в «Эвертоне» таких игроков, которые чувствуют себя частью проекта»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Эверотна» Карло Анчелотти недоволен, что некоторые игроки хотят покинуть команду из-за возможного невыхода в еврокубки. Слова тренера приводит Sky Sports.

Я хочу иметь в своем распоряжении таких игроков, которые чувствуют себя частью проекта. Это касается всех. Я никого не могу заставить остаться с нами. Я уже говорил с футболистами на эту тему, они все это знают».