Анчелотти: «Куртуа отбивает все. Он – один из лучших»

Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для Marca победу над «Атлетиком Бильбао» (1:0) в перенесенном матче 9-го тура Примеры:

Нам пришлось нелегко в последние 20 минут. Иногда команды сдаются, если у них ничего не получается, но «Реал» не такой. Концовка мне понравилась даже больше, чем первый тайм. Первый тайм был словно частью товарищеского матча, мы действовали без остроты.

В конце мы устали, и это надо будет учитывать при подготовке к следующему матчу. Нам предстоит провести за короткий отрезок три игры, но мы в хорошей форме, я всем доволен. Атмосфера в команде замечательная.

Куртуа совершает невероятные спасения, мы наслаждаемся работой с ним. Мне довелось поработать с отличными вратарями: Чехом, Нойером, Касильясом, Диего Лопесом... Куртуа один из лучших.

Куртуа отбивает все, он дает больше уверенности атакующим игрокам. Даже на тренировках он отбивает все».