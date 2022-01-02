Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему Андрей Лунин не играет в нынешнем сезоне.

У Лунина не было игрового времени просто потому, что перед ним лучший вратарь в мире. Я понимаю это, он понимает это, и все это понимают. У него много качеств, он вратарь, который добьется успеха в своей карьере».