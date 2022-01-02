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Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»

Тренер рассказал, почему украинец сидит на лавке
Футбол Примерa (Испания)
09:52
Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»
Фото: Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему Андрей Лунин не играет в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что Куртуа может играть, у него не было никаких симптомов, и когда он сдал положительный результат, он смог немного поработать дома.

У Лунина не было игрового времени просто потому, что перед ним лучший вратарь в мире. Я понимаю это, он понимает это, и все это понимают. У него много качеств, он вратарь, который добьется успеха в своей карьере».


За 4 года в «Реале» Лунин за основной состав сыграл лишь один матч.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти

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