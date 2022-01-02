Новые «галактикос». «Реал» намерен подписать двух главных молодых звезд мира
Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»
Тренер рассказал, почему украинец сидит на лавке
09:52
Фото: Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему Андрей Лунин не играет в нынешнем сезоне.
«Я считаю, что Куртуа может играть, у него не было никаких симптомов, и когда он сдал положительный результат, он смог немного поработать дома.
У Лунина не было игрового времени просто потому, что перед ним лучший вратарь в мире. Я понимаю это, он понимает это, и все это понимают. У него много качеств, он вратарь, который добьется успеха в своей карьере».
За 4 года в «Реале» Лунин за основной состав сыграл лишь один матч.
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