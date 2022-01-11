Кроос: «В нашем матче с «Барселоной» нет фаворитов»
Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
Вскоре заклятые соперники встретятся лицом к лицу
11 января 21:57
Карло Анчелотти / Фото: Eurosport
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о грядущей встрече с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании. Специалиста цитирует Marca.
– Нравится ли вам «Барселона» больше под руководством Хави?
– Она мне нравится, потому что у него есть четкое понимание того, какую игру он хочет видеть.
Он придерживается идентичности этого клуба. У них была хорошая серия. С идеями Хави команда будет становиться лучше.
– Отражает ли разрыв в 17 очков в чемпионате разницу в уровне команд?
– Игра начинается со счета 0:0. Счет в начале будет равным, было и на «Камп Ноу», когда в «Барсе» не было Хави.
Матч «Барселона» – «Реал» состоится 12-го января, начало – в 21:00.
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