Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»

Карло Анчелотти / Фото: Eurosport

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о грядущей встрече с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании. Специалиста цитирует Marca.

– Она мне нравится, потому что у него есть четкое понимание того, какую игру он хочет видеть.

Он придерживается идентичности этого клуба. У них была хорошая серия. С идеями Хави команда будет становиться лучше.

– Отражает ли разрыв в 17 очков в чемпионате разницу в уровне команд?

– Игра начинается со счета 0:0. Счет в начале будет равным, было и на «Камп Ноу», когда в «Барсе» не было Хави.