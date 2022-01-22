Анчелотти может отдать игровое время Лунина в Кубке Испании его конкуренту

Анчелотти думает о том, чтобы выпускать Куртуа в этом турнире

Андрей Лунин / фото - Real Madid CF

В 1/4 финала Кубка Испании мадридский «Реал» встретится с «Атлетиком Бильбао».

Эту игру может пропустить целый ряд ведущий игроков «сливочных» из-за матчей латиноамериканских сборных.

В их числе Эдер Милитао, Феде Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго и Каземиро.

Поэтому главный тренер мадридцев Карло Анчелотти сомневается в том, выпускать ли ему украинского голкипера Андрея Лунина на поле в матче, в котором будут отсутствовать ключевые футболисты команды, сообщает издание Marca.

Высоки шансы того, что в игре с басками, которые ранее выбили из турнира «Барселону», место в рамке ворот займет Тибо Куртуа.

Игра пройдет третьего февраля на стадионе «Сан-Мамес».

Ранее стало известно о состоянии бельгийца перед следующим матчем «Реала».