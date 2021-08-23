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Анчелотти: «Мы потеряли два очка, но игра получилась сумасшедшей»

«Реал» и «Леванте» забили 6 мячей на двоих
Футбол Примерa (Испания)
10:42
Анчелотти: «Мы потеряли два очка, но игра получилась сумасшедшей»
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничьей с «Леванте» (3:3) в матче 2-го тура чемпионата Испании. Его слова приводит Marca.

«Игра получилась сумасшедшей, хотя мы контролировали ее в первом тайме. Мы потеряли два очка, проведя действительно качественно первый тайм.

Сложно объяснить, мы должны быть внимательны ко всем деталям. Остался горький привкус. Нужно быть более внимательными.

Иско сегодня был одним из лучших. Есть стартовый состав, который можно освежить замены. Например, и замена Бэйла связана с желанием освежить состав. Однако концентрация в обороне должна быть выше.

У Винисиуса полно талантов. Он должен забивать, но я не знаю, будет ли он бомбардиром. С такими качествами ты должен забивать много. Для нас это будет важно. Иногда важнее закончить матч, а не начать его. Поэтому я порой не придаю большого значения, игрок вышел в стартовом составе или нет.

Что касается нашей игры в обороне, в первом тайме мы действовали очень здорово. Но на вторую половину мы вышли не с должным отношением. Это была неправильная реакция.

Третий гол «Леванте» – невезение. При первом голе мы неверно выстроили линию, а во втором дали сопернику выйти три в два, такое недопустимо».


Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может снова вернуться в «Реал».

Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти Леванте

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