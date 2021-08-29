«Реал» обыграл на выезде «Бетис»
Анчелотти: «Мы прибавили во всем. Мы не пропустили, и это важно»
«Реал» обыграл «Бетис»
10:55
Фото: Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал Marca победу над «Бетисом» (1:0) в 3-м туре Ла лиги.
«Тяжелый матч, во втором тайме мы лучше контролировали игру. Мы прибавили во всем – в прессинге, в передачах. Игра не получилась яркой, но мы не пропустили, и это важно.
В первом тайме нам не хватало интенсивности в обороне. Изменения добавили свежести, во втором тайме мы прибавили в интенсивности.
У Карима Бензема были сложности в первом тайме, ведь у нас не получалось доставлять ему мяч. Но после перерыва он сыграл ключевую роль, сделав отличную голевую передачу».
«Реал» набрал семь очков в трех турах.
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