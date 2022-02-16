Анчелотти: «На своем стадионе «Реал» сыграет иначе»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал Marca поражение команды от ПСЖ (0:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

У нас были проблемы с доставкой мяча вперед, мы часто ошибались в передачах, не могли преодолеть прессинг. Соперник был хорош, а у нас были сложности.

Во втором матче нам нужно оказывать чуть больше давления, поскольку мы уступаем в счете. Также нужно будет точнее работать с мячом.

Мбаппе – лучший игрок в Европе на данный момент. Он решил исход матча.

На ответную игру у нас дисквалифицированы Каземиро и Менди, и мы их заменим. Но мне показалось, что обе карточки были в какой-то степени излишни, так я сказал Орсато».