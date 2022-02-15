Анчелотти: «Реал» хочет выбить ПСЖ из Лиги чемпионов. У меня хорошие ощущения»
Анчелотти: «Нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот кубок»
Наставник «Реала» – о грядущем матче с ПСЖ в Лиге чемпионов
08:19
Карло Анчелотти / Фото - eurosportГлавный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ.
Цитирует итальянца официальный сайт турнира.
«Мы встречаемся с отличной командой, но это дополнительная мотивация, а не повышенное давление. На такой матч подготовить команду не очень сложно – все и так мотивированы до предела. Мы должны сыграть почти идеально. Обе команды будут играть с акцентом на атаку, но и стараться проводить быстрые контрвыпады. Наши стили очень похожи».
«Мы уверены в себе перед матчем. Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. И нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот кубок».
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция ПСЖ – «Реал».
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