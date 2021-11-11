Анчелотти: «Реал» должен был забивать 5-6 голов»
Анчелотти не заинтересован в должности главного тренера сборной Италии
Главный тренер «Реала» сосредоточится на работе в клубе
08:59
Карло Анчелотти / фото - Getty Images
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в интервью порталу ESPN ответил на вопрос, хочет ли он возглавить когда-то национальную сборную Италии.
«Не знаю, не знаю. Мне нравится ежедневная работа. Я размышлял о работе в сборной, но не думаю, что заинтересован в ней».
Действующий главный тренера сборной Италии Роберто Манчини подписал новый контракт до июля 2026 года. Именно под руководством Манчини сборная Италии выиграла Евро-2020.
Напомним, «Реал» переплатил 30 миллионов евро, чтобы перехватить молодого бразильца у «Ливерпуля»
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