Анчелотти: «Нет команд, класс которых позволял бы говорить им о победе в Лиге чемпионов»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для пресс-службы UEFA победу над «Интером» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ.
«Йович играл очень хорошо, помогая команде не только в атаке, но и при выводах мяча. У нас есть несколько дней, чтобы понять, сможет ли Бензема восстановиться к дерби с «Атлетико». Я думаю, сможет.
Модричу нужен отдых? Он отдыхал три последних дня. И теперь у него впереди несколько дней, чтобы подготовиться к дерби. Он особенный игрок.
Мне нравится оборонительный аспект нашей игры. Индивидуальное мастерство, игра Милитао - он заслуживает похвалы.
Пройдет ли «Барса» в 1/8? Мне все равно. Наша цель – выиграть турнир, а не пройти в следующий раунд.
Асенсио и Родриго преуспевают. Есть игры, в которых мне нужно больше ширины, поэтому я выпускаю Родриго. В других мне нужно умение Асенсио играть между линиями. Это зависит от стратегии. Асенсио забил невероятный гол.
У нас есть качественная команда для победы в Ла Лиге и борьбы в Лиге чемпионов.
Нет команд, класс которых позволял бы говорить им о победе в Лиге чемпионов, о борьбе в турнире – да. Есть команды, которые качественнее нас, есть те, которые играют более интенсивно.
Мы действуем не столь интенсивно в оборонительной фазе, мы не можем защищаться на открытом пространстве. Но у нас есть класс, опыт и решимость».
«Сливочные» одержали свою пятую победу в этом розыгрыше турнира и обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.
Эта игра стала знаковой для Луки Модрича, ведь хорват не только впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой, но и сравнялся с Андреем Шевченко по матчам в ЛЧ.
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