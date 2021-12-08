Анчелотти: «Нет команд, класс которых позволял бы говорить им о победе в Лиге чемпионов»

Карло Анчелотти / фото - Daily Mail

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для пресс-службы UEFA победу над «Интером» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ.

Модричу нужен отдых? Он отдыхал три последних дня. И теперь у него впереди несколько дней, чтобы подготовиться к дерби. Он особенный игрок.

Мне нравится оборонительный аспект нашей игры. Индивидуальное мастерство, игра Милитао - он заслуживает похвалы.

Пройдет ли «Барса» в 1/8? Мне все равно. Наша цель – выиграть турнир, а не пройти в следующий раунд.

Асенсио и Родриго преуспевают. Есть игры, в которых мне нужно больше ширины, поэтому я выпускаю Родриго. В других мне нужно умение Асенсио играть между линиями. Это зависит от стратегии. Асенсио забил невероятный гол.

У нас есть качественная команда для победы в Ла Лиге и борьбы в Лиге чемпионов.

Нет команд, класс которых позволял бы говорить им о победе в Лиге чемпионов, о борьбе в турнире – да. Есть команды, которые качественнее нас, есть те, которые играют более интенсивно.

Мы действуем не столь интенсивно в оборонительной фазе, мы не можем защищаться на открытом пространстве. Но у нас есть класс, опыт и решимость».