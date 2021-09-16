Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Реалу». Как это было
Анчелотти: «Никто не ожидал, что «Шериф» выиграет у «Шахтера»
Наставник «Реала» считает, что его команде нужно быть осторожным с командой Вернидуба
08:30
Карло Анчелотти / Фото: UEFA
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Интером» (1:0). Слова специалиста привел на собственном сайте журналист Джанлука ДиМарцио.
«Мы страдали. В первом тайме «Интер» держал высокий темп, который окупился во втором тайме. Матч был очень сбалансированным. Мы потеряли слишком много мячей, позиция Брозовича поставила нас в затруднительное положение, но мы сумели защититься.
Мы и «Интер» – фавориты на выход и мы воспользовались свои преимуществом. Однако никто не ожидал, что «Шериф» выиграет у «Шахтера». Мы должны быть осторожны».
Напомним, ранее донецкий «Шахтер» в Тирасполе проиграл «Шерифу».
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