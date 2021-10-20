Анчелотти – о 5:0 с «Шахтером»: «Реал» провел свой идеальный матч»

Карло Анчелотти / фото - Getty Images

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные добыли разгромную победу над донецким «Шахтером» (5:0). Цитирует специалиста портал Marca.

Винисиус сделал свое дело, да и все остальные сыграли очень хорошо. Нужно отметить заслуги каждого футболиста. Винисиус сейчас уверен в себе, это отличный молодой игрок, который все еще продолжает учиться новому».