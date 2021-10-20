Анчелотти назвал общие черты у Лунина и Шевченко
Анчелотти – о 5:0 с «Шахтером»: «Реал» провел свой идеальный матч»
Главный тренер «сливочных» подвел итоги поединка группового этапа ЛЧ
07:36
Карло Анчелотти / фото - Getty Images
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные добыли разгромную победу над донецким «Шахтером» (5:0). Цитирует специалиста портал Marca.
«У нас огромные амбиции на эту ЛЧ. С «Шахтером» мы провели свой идеальный матч. Мы сделали правильные выводы после наших последних выступлений, и сделали все правильно. Качество игры было очень высоким, и мы до конца выдержали наш темп. Все было идеально.
Винисиус сделал свое дело, да и все остальные сыграли очень хорошо. Нужно отметить заслуги каждого футболиста. Винисиус сейчас уверен в себе, это отличный молодой игрок, который все еще продолжает учиться новому».
Напомним, Де Дзерби также подвел итоги этого матча.
Комментарии 0