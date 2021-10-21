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Анчелотти – о Кумане: «Непросто тренировать «Барсу» сейчас. Клуб меняется...»

«Барселона» сыграет с «Реалом» 24 октября
Футбол Примерa (Испания)
20:45
Анчелотти – о Кумане: «Непросто тренировать «Барсу» сейчас. Клуб меняется...»
Фото: AS

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением AS о тренере «Барселоны» Рональде Кумане и о его работе в команде.

Что вы думаете о Роналде Кумане?

«Это хороший тренер. Я пришел в «Эвертон» после него, и в клубе о Роналде все отзывались высоко.

Я не очень хорошо его знаю, но он положительно влияет на свои команды. То же самое можно сказать и о том, что он делал и делает в «Барселоне». Я считаю, что непросто тренировать «Барсу» сейчас. Клуб меняется... Я думаю, Куман хорошо с этим справляется».

24 октября «Барселона» сыграет с «Реалом».

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти Рональд Куман

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