Лидер «Барселоны» получил травму в игре с «Динамо» и рискует пропустить матч с «Реалом»
Анчелотти – о Кумане: «Непросто тренировать «Барсу» сейчас. Клуб меняется...»
«Барселона» сыграет с «Реалом» 24 октября
20:45
Фото: AS
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением AS о тренере «Барселоны» Рональде Кумане и о его работе в команде.
Что вы думаете о Роналде Кумане?
«Это хороший тренер. Я пришел в «Эвертон» после него, и в клубе о Роналде все отзывались высоко.
Я не очень хорошо его знаю, но он положительно влияет на свои команды. То же самое можно сказать и о том, что он делал и делает в «Барселоне». Я считаю, что непросто тренировать «Барсу» сейчас. Клуб меняется... Я думаю, Куман хорошо с этим справляется».
24 октября «Барселона» сыграет с «Реалом».
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