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Анчелотти – о первом матче Лунина в сезоне: «Игра получилась не такой, к которой мы привыкли»

«Реал» на выезде победил «Алькояно»
Футбол Примерa (Испания)
10:58
Анчелотти – о первом матче Лунина в сезоне: «Игра получилась не такой, к которой мы привыкли»
Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своей команды над «Алькояно» (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании. Слова специалиста приводит Marca.

«Думаю, матч получился не таким, к каким мы привыкли. Мы были готовы к тому, что будет много верховых единоборств, стандартов и забросов. Мы забивали, упорно сражались и главное – показали игру, необходимую для того, чтобы пройти дальше.

Наш отпуск закончился после матча с «Хетафе» (0:1). В таких играх мастерство не играет большой роли, поскольку состояние поля не позволяет в полной мере проявлять его».


Отметим, что в этом матче все 90 минут на поле провел украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин. Анчелотти уже охарактеризовал игру голкипера в этой встрече.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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