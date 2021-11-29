«Реал» сумел обыграть «Севилью» благодарно голам Бензема и Винисиуса
Анчелотти – о победе над «Севильей»: «Ничья была бы более справедливым результатом»
«Реал» совершил камбэк
08:50
Карло Анчелотти / Фото: Getty Images
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Севильей» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Слова специалиста приводит Marca.
«Севилья» показала все свое мастерство, это очень сильная команда. Они открыли счет, и нам было тяжело нагнетать, не хватало баланса в атаке.
После того как мы сравняли, игра стала более ровной, и мы продолжили наседать. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом, но мы не заслуживали поражения».
В турнирной таблице Примеры «Реал» продолжает лидировать, имея 33 очка, у «Севильи» осталось 28 и она – четвертая.
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