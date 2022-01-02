Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 3:1 Окончен
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 Окончен
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован

Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»

«Сливочные» уступили аутсайдеру Ла Лиги
Футбол Примерa (Испания)
19:45
Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»
Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для El Chiringuito поражение от «Хетафе» (0:1) в матче 19-го тура Примеры:

«Мы подарили сопернику гол – игрок Милитао, который обычно превосходен в обороне.

«Реал» задержался в отпуске на день. Команда не была похожа на ту, что была до Рождества. Это поражение может послужить будильником для нас. Сегодня команда еще праздновала.

Мне не нужны оправдания. Мы не играли хорошо и потеряли одно очко. Вчера я говорил игрокам, что мне нравится, как мы тренируемся. Мои слова сейчас – это не критика, нет никакой драмы. Мы остаемся лидерами.

У нас нет ряда игроков, а некоторые сегодня не сыграли хорошо, например, Бензема. Азар во втором тайме пытался что-то сделать, но не создавал моменты, как и Марсело. Очевидно, что в таких сложных матчах Марсело дает больше вариантов в атаке». 

 

«Сливочные» потеряли очки во второй раз за три матча. В позапрошлом туре команда сыграла вничью с «Кадисом».

Напомним, в следующем матче «Реала» предположительно впервые в сезоне выйдет на поле Андрей Лунин.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти Хетафе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
«Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
Футбол Примерa (Испания)
16:55
Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды
Куртуа вышел в основе после карантина и отложил первый за год матч Лунина до среды
Футбол Украинские легионеры
15:22
Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»
Анчелотти: «Лунин не играет, потому что он в одной команде с лучшим вратарем мира»
Футбол Примерa (Испания)
09:52
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Футбол Примерa (Испания)
01 января 20:21
Названо условие, при котором «Реал» продлит контракт с 36-летним Модричем
Названо условие, при котором «Реал» продлит контракт с 36-летним Модричем
Футбол Примерa (Испания)
01 января 13:35
Экс-президент «Реала»: «Трансфер Роналду оказался самым дешевым в истории клуба»
Экс-президент «Реала»: «Трансфер Роналду оказался самым дешевым в истории клуба»
Футбол В Европе
31 декабря 2021г. 21:33

Новости: Футбол

Григорчук: «Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в родной «Черноморец»
Григорчук: «Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в родной «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
20:42
Чемпионат Англии. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Англии. «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Как это было
Премьер-Лига (Англия)
20:25
«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки
«Манчестер Сити» уже празднует чемпионство? «Челси» и «Ливерпуль» поделили очки
Премьер-Лига (Англия)
20:23
Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»
Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»
Примерa (Испания)
19:45
Тухель объяснил, почему оставил Лукаку вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем»
Тухель объяснил, почему оставил Лукаку вне заявки на важнейший матч с «Ливерпулем»
Премьер-Лига (Англия)
19:26
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
Примерa (Испания)
19:07
Ральф Рагник: «Не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе»
Ральф Рагник: «Не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе»
Премьер-Лига (Англия)
18:50
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Воспитательные меры. Тухель исключил Лукаку из состава на игру с «Ливерпулем»
Премьер-Лига (Англия)
18:29
Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в сезоне 21/22. Луческу – третий
Де Дзерби – лучший тренер Европы по набранным очкам в сезоне 21/22. Луческу – третий
Украинская Премьер-лига
18:15
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
07:48
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Все новости