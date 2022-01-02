Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»

Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для El Chiringuito поражение от «Хетафе» (0:1) в матче 19-го тура Примеры:

«Реал» задержался в отпуске на день. Команда не была похожа на ту, что была до Рождества. Это поражение может послужить будильником для нас. Сегодня команда еще праздновала.

Мне не нужны оправдания. Мы не играли хорошо и потеряли одно очко. Вчера я говорил игрокам, что мне нравится, как мы тренируемся. Мои слова сейчас – это не критика, нет никакой драмы. Мы остаемся лидерами.

У нас нет ряда игроков, а некоторые сегодня не сыграли хорошо, например, Бензема. Азар во втором тайме пытался что-то сделать, но не создавал моменты, как и Марсело. Очевидно, что в таких сложных матчах Марсело дает больше вариантов в атаке».