Анчелотти – о поражении ПСЖ: «Имидж «Реала» пострадал»

Суперлига. «Белый Барс» – «Мариуполь». Видео трансляция
18:45
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал Marca, как на команду повлияло поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов.
«Я поговорил с президентом, как и со всеми в клубе. Им так же больно, как и всем нам. Имидж команды пострадал.
Результат – наименьшая из наших проблем, потому что, по правде говоря, его можно исправить. Наше выступление было гораздо хуже.
Критика оправдана, потому что мы кое-что сделали неправильно. Первый критик – это я, и я беру на себя ответственность. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки. Какая-то критика справедлива, какая-то – чушь.
Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и и через три недели мы снова будем бороться с ПСЖ. в этом нет сомнений».
Ответная игра пройдет 9 марта.
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