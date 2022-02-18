Анчелотти – о поражении ПСЖ: «Имидж «Реала» пострадал»

Фото: Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал Marca, как на команду повлияло поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов.

Результат – наименьшая из наших проблем, потому что, по правде говоря, его можно исправить. Наше выступление было гораздо хуже.

Критика оправдана, потому что мы кое-что сделали неправильно. Первый критик – это я, и я беру на себя ответственность. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки. Какая-то критика справедлива, какая-то – чушь.

Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу чемпионов. Но мы можем бороться, и и через три недели мы снова будем бороться с ПСЖ. в этом нет сомнений».