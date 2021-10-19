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Анчелотти – о травмах Азара: «Эден устал от этих проблем»
Наставник «Реала» высказался о регулярных травмах хавбека
14:00
Карло Анчелотти / фото - marca.com
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о регулярных травмах хавбека Эдена Азара. Бельгиец из-за очередного повреждения не сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов.
Итальянского специалиста цитирует Marca:
«Азар устал от этих проблем. Он не травмирован, но у него перегружены мышцы. Эден расстроен больше всех. Думаю, он сможет сыграть с «Барсой» или «Осасуной».
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.
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