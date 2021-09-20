Анчелотти – о волевой победе над «Валенсией»: «Мы не показываем потрясающего футбола»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для Marca волевую победу своей команды в матче пятого тура Примеры против «Валенсии» (2:1):
«У меня команда, которая бьется, играя хорошо или играя плохо. Такое сегодня ощущение.
В первом тайме мы сыграли не слишком хорошо, потом оказались позади. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы были лучше, свежее. «Валенсия» в порядке, у нее была хорошая серия. А мы были после матча Лиги чемпионов, вначале это чувствовалось.
Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Но я доволен всеми. Азар хорош, Камавинга хорош. Три нападающих сыграли фантастически, а во втором тайме, когда мы контролировали игру, были очень опасны. Азар сыграл очень хорошо, он искал решения и действовал здорово.
Делать замены сложно, я много раз менял свое решение. Все, кто вышел на поле, сыграли очень здорово. Иско, Камавинга, Йович и Родриго изменили динамику матча. С пятью заменами у нас есть преимущество, потому что у нас очень качественный состав.
Но мы выиграли не из-за качества, а благодаря неукротимому духу команды. Мы боролись до конца. У нас достаточно молодая команда. Я первый скажу, что мы не показываем потрясающего футбола, что нам нужно более агрессивно действовать без мяча».
Под конец матча Анчелотти выпустил на поле сразу 5 футболистов группы атаки, оставив в центре поля лишь одного Эдуардо Камавинга.
Но это решение однозначно принесло плоды, ведь проигрывая к 86 минуте «сливочные» смогли вырвать победу, забив дважды за две минуты.
К тому же, «Реал» впервые с 1993 года выиграл матч на «Месталье», уступая по ходу встречи
Напомним, болельщика «Реала» выгнали со стадиона и оштрафовали из-за празднования гола с игроком «сливочных».
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