Анчелотти – о второй игре Лунина в сезоне: «Такие матчи радуют меня больше всего»

Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для Marca победу над «Эльче» (2:1) в матче 1/8 Кубка Испании:

У команды есть все и в особенности неординарный характер, они борются до конца. Я очень рад, полагаю, что именно такие матчи радуют меня больше всего.

Марсело справился во всех отношениях. Он создал два-три хороших момента. В обороне у него все хорошо, он только немного опоздал на длинную передачу в начале игры. Я могу на него положиться, без сомнения.

Я не видел повтора красной карточки. Марсело сказал мне, что коснулся мяча и я верю своему капитану».