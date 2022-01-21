Анчелотти – о второй игре Лунина в сезоне: «Такие матчи радуют меня больше всего»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для Marca победу над «Эльче» (2:1) в матче 1/8 Кубка Испании:
«Азар и Иско выиграли нам матч. Мы должны подчеркнуть это. Возможно, иногда они заслуживали того, чтобы играть больше. Прошлое в прошлом, мы должны смотреть вперед. Я счастлив за них и знаю, что могу на них рассчитывать.
У команды есть все и в особенности неординарный характер, они борются до конца. Я очень рад, полагаю, что именно такие матчи радуют меня больше всего.
Марсело справился во всех отношениях. Он создал два-три хороших момента. В обороне у него все хорошо, он только немного опоздал на длинную передачу в начале игры. Я могу на него положиться, без сомнения.
Я не видел повтора красной карточки. Марсело сказал мне, что коснулся мяча и я верю своему капитану».
Под занавес первого экстра-тайма «сливочные» получили двойной удар: Марсело был удален с поля за фол последней надежды, а спустя минуту хозяева вышли вперед.
Но голы Иско и Азара во втором экстра-тайме принесли «бланкос» победу и отправили команду в 1/4 финала турнира.
К тому же, эта игра стала второй в сезоне для украинского голкипера Андрея Лунина. Вратарь впервые в своей мадридской карьере отстоял 90 минут на ноль, а также совершил два важнейших сэйва.
Очень жаль, что не дождался серии пенальти. Как прошел второй матч Лунина в сезоне за «Реал».
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