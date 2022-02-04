Анчелотти – о вылете «Реала» из Кубка Испании: «Нам обидно, ведь игра была равной до самого конца»

Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о вылете своей команды из Кубка Испании от «Атлетика» (0:1). Его цитирует Marca.

У нас нет игроков уровня Карима Бензема. «Атлетик» очень сильно давил до 70-й минуты. Они забили на последней минуте, а у нас, думаю, было преимущество в добавленное время. Мы злоупотребляли игрой на флангах, нужно было чаще использовать Алабу и Каземиро. Игра шла не так, как мы планировали».