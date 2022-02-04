Рамирес рассказал, почему покинул киевское «Динамо»
Анчелотти – о вылете «Реала» из Кубка Испании: «Нам обидно, ведь игра была равной до самого конца»
«Атлетик» забил победный мяч на 89 минуте
08:55
Карло Анчелотти / Фото: Twitter
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о вылете своей команды из Кубка Испании от «Атлетика» (0:1). Его цитирует Marca.
«Нам обидно, потому что мы хотим выиграть все. Не думаю, что будут какие-то последствия из-за вылета. Я просто надеюсь, что это сделает нас сильнее. Это не худший наш матч в сезоне. Игра была равной до самого конца.
У нас нет игроков уровня Карима Бензема. «Атлетик» очень сильно давил до 70-й минуты. Они забили на последней минуте, а у нас, думаю, было преимущество в добавленное время. Мы злоупотребляли игрой на флангах, нужно было чаще использовать Алабу и Каземиро. Игра шла не так, как мы планировали».
Напомним, ранее «Атлетик» выбил из Кубка Испании «Барселону» (3:2).
Комментарии 0