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Анчелотти – о звездном игроке «Реала»: «Он может уйти, если хочет»
Азар почти не играет в Мадриде
30 октября 09:37
Карло Анчелотти / Фото: Twitter
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном уходе Эдена Азара из клуба. Слова специалиста приводит Marca.
«В своей тренерской карьере я никогда не заставлял силой остаться игрока, который хотел бы уйти. Мне кажется, тут не о чем говорить.
Если игрок хочет уйти, он уйдет. В этом не сомнений».
Азар в нынешнем сезоне провел 9 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей.
Ранее Анчелотти объяснил, почему Азар не попадает в стартовый состав «Реала».
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