Анчелотти: «Бензема – совершенный игрок»
Анчелотти опроверг информацию о том, что он хочет видеть Роналду в «Реале»
Карло высказал свое уважение Криштиану, но видеть португальца в команде не хочет
17 августа 15:59
Карло Анчелотти / Фото: FotMob
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в Twitter
прокомментировал возвращения форварда Криштиану Роналду.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о просьбе Анчелотти к руководству клуба о возвращении португальца.
«Криштиану – легенда «Реала», и я его очень сильно люблю и уважаю. Но я никогда не думал подписывать его. Мы смотрим вперед».
Ранее сообщалось, что агенты предложили Роналду «Манчестер Сити».
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