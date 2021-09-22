Анчелотти отреагировал на недовольство хавбека «Реала» из-за малого количества игрового времени

Итальянец не самый большой поклонник ротации состава

Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для Marca информацию о том, что полузащитник «сливочных» Марко Асенсио раздражен из-за отсутствия игровой практики на старте нынешнего сезона:

«Все игроки знают, что я думаю. Составить стартовый состав сложно. Асенсио может быть недоволен, но это нормально. Ненормально было бы, если бы он был счастлив, не играя. Это же касается и Иско, и Йовича. Асенсио хорошо тренируется, Иско и Йович – тоже. Мне это нравится. Больше проблем – больше интенсивности. Они получат игровые минуты. Йович сыграл десять минут против «Валенсии», и это было важно, Иско – тоже. Они изменили динамику».

Ранее сообщалось, что не смотря на наличие предложений от других клубов, Анчелотти убедил испанца остаться в команде и пообещал ему важную роль в новом сезоне.

Но за первые 6 матчей кампании 21/22 Асенсио отыграл лишь 68 минут в пяти матчах, ни разу не выйдя на поле в стартовом составе.

Напомним, ранее Анчелотти назвал игрока, который компенсирует для Примеры уход Серхио Рамоса и Лионеля Месси.