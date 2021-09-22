Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Анчелотти отреагировал на недовольство хавбека «Реала» из-за малого количества игрового времени

Итальянец не самый большой поклонник ротации состава
Футбол Примерa (Испания)
07:51
Анчелотти отреагировал на недовольство хавбека «Реала» из-за малого количества игрового времени
Карло Анчелотти / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для Marca информацию о том, что полузащитник «сливочных» Марко Асенсио раздражен из-за отсутствия игровой практики на старте нынешнего сезона:

«Все игроки знают, что я думаю. Составить стартовый состав сложно. Асенсио может быть недоволен, но это нормально. Ненормально было бы, если бы он был счастлив, не играя.

Это же касается и Иско, и Йовича. Асенсио хорошо тренируется, Иско и Йович – тоже. Мне это нравится.

Больше проблем – больше интенсивности. Они получат игровые минуты. Йович сыграл десять минут против «Валенсии», и это было важно, Иско – тоже. Они изменили динамику».

Ранее сообщалось, что не смотря на наличие предложений от других клубов, Анчелотти убедил испанца остаться в команде и пообещал ему важную роль в новом сезоне.

Но за первые 6 матчей кампании 21/22 Асенсио отыграл лишь 68 минут в пяти матчах, ни разу не выйдя на поле в стартовом составе.

Напомним, ранее Анчелотти назвал игрока, который компенсирует для Примеры уход Серхио Рамоса и Лионеля Месси.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти Марко Асенсио

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Анчелотти: «Примера потеряла отличных игроков – Рамоса и Месси. Но у нас есть Винисиус»
Анчелотти: «Примера потеряла отличных игроков – Рамоса и Месси. Но у нас есть Винисиус»
Футбол Примерa (Испания)
21 сентября 14:51
Анчелотти: «У меня медовый месяц в «Реале»
Анчелотти: «У меня медовый месяц в «Реале»
Футбол Примерa (Испания)
21 сентября 12:25
Анчелотти дал прогноз выступлениям «Ювентуса» и «Ромы» Моуриньо в этом сезоне
Анчелотти дал прогноз выступлениям «Ювентуса» и «Ромы» Моуриньо в этом сезоне
Футбол Серия А (Италия)
20 сентября 13:50
Тренер «Валенсии» – о поражении от «Реала»: «Мы их превосходили, план был выполнен в совершенстве»
Тренер «Валенсии» – о поражении от «Реала»: «Мы их превосходили, план был выполнен в совершенстве»
Футбол Примерa (Испания)
20 сентября 10:33
Анчелотти – о волевой победе над «Валенсией»: «Мы не показываем потрясающего футбола»
Анчелотти – о волевой победе над «Валенсией»: «Мы не показываем потрясающего футбола»
Футбол Примерa (Испания)
20 сентября 08:09
Бензема и Винисиус за 2 минуты в концовке перевернули игру с «Валенсией» и вырвали победу для «Реала»
Бензема и Винисиус за 2 минуты в концовке перевернули игру с «Валенсией» и вырвали победу для «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
20 сентября 07:38

Новости: Футбол

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины по футболу
10:56
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
10:16
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Кубок Украины по футболу
10:07
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Украинская Премьер-лига
09:54
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Премьер-Лига (Англия)
09:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости