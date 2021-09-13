Анчелотти оценил атакующий потенциал «Реала» после разгрома «Сельты» 5:2

Карло Анчелотти / фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для AS разгромную победу над «Сельтой» (5:2) в матче четвертого тура Примеры:

У нас было две ошибки в обороне, над которыми надо работать. В то же время наш потенциал в атаке просто невероятен.

Конечно, мы должны быть лучше в защите, игра для нас усложнилась. Мы хорошо отреагировали, и это помогло победить, но мы не должны отдавать эти мячи. Нужно добиться баланса. Мы поговорим о том, что у нас не получилось.

Эден Азар не забил, но сыграл очень хорошо, хорошо взаимодействовал с Бензема. У Камавинга много качеств, ему нужно привыкнуть к партнерам.

Винисиус играет очень хорошо, качественно, эффективно. Он показывает высокий уровень. Это игрок с впечатляющим набором качеством.

В этой части сезона он очень хорошо себя чувствует, показывая мастерство. Надо продолжать в том же духе. Он уверен в себе и перед воротами хладнокровен».