Анчелотти оценил атакующий потенциал «Реала» после разгрома «Сельты» 5:2
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для AS разгромную победу над «Сельтой» (5:2) в матче четвертого тура Примеры:
«Почти все прошло хорошо. Игру все-таки нельзя назвать идеальной. Нам очень помогли болельщики.
У нас было две ошибки в обороне, над которыми надо работать. В то же время наш потенциал в атаке просто невероятен.
Конечно, мы должны быть лучше в защите, игра для нас усложнилась. Мы хорошо отреагировали, и это помогло победить, но мы не должны отдавать эти мячи. Нужно добиться баланса. Мы поговорим о том, что у нас не получилось.
Эден Азар не забил, но сыграл очень хорошо, хорошо взаимодействовал с Бензема. У Камавинга много качеств, ему нужно привыкнуть к партнерам.
Винисиус играет очень хорошо, качественно, эффективно. Он показывает высокий уровень. Это игрок с впечатляющим набором качеством.
В этой части сезона он очень хорошо себя чувствует, показывая мастерство. Надо продолжать в том же духе. Он уверен в себе и перед воротами хладнокровен».
Второй матч подряд мадридцы забивают больше трех мячей. В отличии от прагматичного предшественника Зинедина Зидана, Анчелотти предпочитает более атакующую манеру игры.
Матч с «Сельтой» стал для «сливочных» первым на домашней арене «Сантьяго Бернабеу» за 560 дней. Весь минувший сезон команда принимала матчи на резервном стадионе «Альфредо ди Стефано».
Напомним, Бензема вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Примеры.
Комментарии 0