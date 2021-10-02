Анчелотти ответил на вопрос о возможной работе в «Барселоне»

Тренер четко дал понять свою позицию

Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможной работе в «Барселоне». Его слова приводит пресс-служба «сливочных».

«Работа в «Барселоне»? При всем уважении к столь великому клубу, я не пойду против своего прошлого.

Я тренировал «Реал» в прошлом, тренирую сейчас, так что не могу пойти против этого».



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