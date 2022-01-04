Анчелотти подтвердил, что Лунин проведет первый матч в сезоне

Андрей Лунин / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» сообщил, что впервые в сезоне предоставит игровое время голкиперу Андрею Лунину. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Бензема, Модрич и Менди имеют небольшие проблемы после игры с «Хетафе» и не сыграют завтра. Бэйл не травмирован, но с ним пока не все в порядке. Я не знаю, сыграет ли он с «Валенсией», но он обязательно отправится в Саудовскую Аравию с нами. Винисиус вернется к тренировкам завтра и будет готов к матчу против «Валенсии».

Кто может уйти текущей зимой? Не думаю, что кто-то покинет команду в январе.