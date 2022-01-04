Анчелотти подтвердил, что Лунин проведет первый матч в сезоне
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» сообщил, что впервые в сезоне предоставит игровое время голкиперу Андрею Лунину. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Я хочу внести ясность: Лунин – единственный игрок, которому я точно хочу дать сыграть завтра. Выпущу наиболее сильный состав из возможных завтра. Мне нравится Дани Себальос, он будет для нас важным игроком, у него много хороших качеств.
Бензема, Модрич и Менди имеют небольшие проблемы после игры с «Хетафе» и не сыграют завтра. Бэйл не травмирован, но с ним пока не все в порядке. Я не знаю, сыграет ли он с «Валенсией», но он обязательно отправится в Саудовскую Аравию с нами. Винисиус вернется к тренировкам завтра и будет готов к матчу против «Валенсии».
Кто может уйти текущей зимой? Не думаю, что кто-то покинет команду в январе.
Напомним, неуверенная игра Лунина привела к победному голу «Алькояно» в предыдущем розыгрыше кубка (1:2). Это был дебютный матч украинца за клуб.
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