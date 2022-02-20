Анчелотти: «После плохого матча с ПСЖ наши фанаты увидели реакцию»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Окончен
17:00 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Окончен
17:00 Ливерпуль - Норвич 3:1 Окончен
17:00 Арсенал - Брентфорд 2:1 Окончен
19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Ланс - Лион 1:1 Окончен
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Бохум 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Сампдория - Эмполи 2:0 Окончен
19:00 Рома - Верона 2:2 Окончен
21:45 Салернитана - Милан 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Атлетико 0:3 Окончен
22:00 Реал - Алавес 3:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Лестер -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье -:- Запланирован
18:05 Бордо - Монако -:- Запланирован
21:45 Марсель - Клермон -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
20:30 Герта - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта -:- Запланирован
19:00 Интер - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Удинезе - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Сейчас в эфире
11:20
Телемагазин
11:15
Баскетбол. Суперлига Windrose. Днепр - Одесса

Анчелотти: «После плохого матча с ПСЖ наши фанаты увидели реакцию»

«Реал» разгромил «Алавес»
Футбол Примерa (Испания)
10:01
Анчелотти: «После плохого матча с ПСЖ наши фанаты увидели реакцию»
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе команды над «Алавесом» (3:0) в 25-м туре чемпионата Испании. Его цитирует пресс-служба «сливочных».

«Мы нуждались в такой игре. В первом тайме нам было непросто, но мы показали самоотдачу на протяжении всех 90 минут. В первом тайме нам не хватало качества и движения в заключительной трети поля. Я сказал об этом в перерыве, и мы увидели улучшение после перерыва. После нашего плохого выступления во вторник вечером болельщики сегодня увидели реакцию, и это положительный момент.

Болельщики высказали своё мнение о нашем выступлении. Им не понравилось то, что они увидели в первом тайме, но затем им понравилась наша игра во втором тайме. В перерыве никто не был доволен. Нам нужно было сделать больше, и болельщики были благодарны, что мы сделали это, и все были довольны тем, как мы сыграли во втором тайме. Болельщики действительно поддержали нас, потому что они хотят, чтобы эта команда выиграла Ла Лигу и выступала на максимуме своих возможностей».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» уступил ПСЖ (0:1).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти Алавес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Реал» разгромил «Алавес», забив все мячи во втором тайме
«Реал» разгромил «Алавес», забив все мячи во втором тайме
Футбол Примерa (Испания)
07:46
«Барселона» готова бросить все силы на подписание Холанда
«Барселона» готова бросить все силы на подписание Холанда
Футбол Примерa (Испания)
19 февраля 13:27
Анчелотти – о поражении ПСЖ: «Имидж «Реала» пострадал»
Анчелотти – о поражении ПСЖ: «Имидж «Реала» пострадал»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18 февраля 19:50
«Реал» и Холанд согласовали контракт
«Реал» и Холанд согласовали контракт
Футбол Примерa (Испания)
18 февраля 16:27
«Реал» интересуется защитником «Шахтера»
«Реал» интересуется защитником «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 февраля 12:40
Хавбек «Наполи» готов перебраться в «Барселону» или «Реал»
Хавбек «Наполи» готов перебраться в «Барселону» или «Реал»
Футбол Серия А (Италия)
17 февраля 18:59

Новости: Футбол

Стало известно, при каком условии МЮ отпустит Роналду
Стало известно, при каком условии МЮ отпустит Роналду
Премьер-Лига (Англия)
11:26
Неймар: «Игра сборной Бразилии больше не воспринимается как что-то важное»
Неймар: «Игра сборной Бразилии больше не воспринимается как что-то важное»
В мире
11:15
Полузащитник ПСЖ: «В матче с «Нантом» судьи нас обоср*ли»
Полузащитник ПСЖ: «В матче с «Нантом» судьи нас обоср*ли»
Лига 1 (Франция)
11:05
Почеттино – о поражении ПСЖ от «Нанта»: «В нашей игре было много позитивных моментов»
Почеттино – о поражении ПСЖ от «Нанта»: «В нашей игре было много позитивных моментов»
Лига 1 (Франция)
10:50
Агуэро: «До сих пор состою в чате «Барселоны». Не знаю, почему меня не удалил»
Агуэро: «До сих пор состою в чате «Барселоны». Не знаю, почему меня не удалил»
Примерa (Испания)
10:40
Новичок «Шахтера» стал лучшим бомбардиром команды на зимних сборах
Новичок «Шахтера» стал лучшим бомбардиром команды на зимних сборах
Украинская Премьер-лига
10:31
Пиоли: «Мы разочарованы, потому что не играли в наш футбол»
Пиоли: «Мы разочарованы, потому что не играли в наш футбол»
Серия А (Италия)
10:23
Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:07
Анчелотти: «После плохого матча с ПСЖ наши фанаты увидели реакцию»
Анчелотти: «После плохого матча с ПСЖ наши фанаты увидели реакцию»
Примерa (Испания)
10:01
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
20
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости