Анчелотти: «После плохого матча с ПСЖ наши фанаты увидели реакцию»

«Реал» разгромил «Алавес»

Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе команды над «Алавесом» (3:0) в 25-м туре чемпионата Испании. Его цитирует пресс-служба «сливочных».

«Мы нуждались в такой игре. В первом тайме нам было непросто, но мы показали самоотдачу на протяжении всех 90 минут. В первом тайме нам не хватало качества и движения в заключительной трети поля. Я сказал об этом в перерыве, и мы увидели улучшение после перерыва. После нашего плохого выступления во вторник вечером болельщики сегодня увидели реакцию, и это положительный момент.

Болельщики высказали своё мнение о нашем выступлении. Им не понравилось то, что они увидели в первом тайме, но затем им понравилась наша игра во втором тайме. В перерыве никто не был доволен. Нам нужно было сделать больше, и болельщики были благодарны, что мы сделали это, и все были довольны тем, как мы сыграли во втором тайме. Болельщики действительно поддержали нас, потому что они хотят, чтобы эта команда выиграла Ла Лигу и выступала на максимуме своих возможностей».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» уступил ПСЖ (0:1).