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Анчелотти потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере
«Манчестер Сити» разнес «Эвертон»
22:44
Карло Анчелотти / Фото: Getty Images
Наставник «Эвертон» Карло Анчелотти потерпел крупнейшее поражение в своей тренерской карьере, сообщает Opta Sports.
В 38-м туре АПЛ «Эвертон» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:5.
До сегодняшнего дня Анчелотти провел в качестве главного тренера 1166 матчей и никогда не уступал так крупно.
До «Эвертона» Анчелотти возглавлял «Ювентус», «Милан», «Баварию», ПСЖ и мадридский «Реал».
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