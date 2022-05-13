Анчелотти предоставит Лунину еще один шанс в этом сезоне

У «Реала» осталось 2 игры в чемпионате Испании

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, в каком матче в нынешнем сезоне сыграет украинский голкипер Андрей Лунин. Специалиста цитирует Marca.

«Лунин сыграет с «Кадисом», Куртуа – с «Бетисом».

У «Реала» осталось 3 матча в нынешнем сезоне: с «Кадисом» и «Бетисом» в чемпионате Испании, а также финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Лунин лишь однажды играл за «Реал» в чемпионате Испании – против «Атлетико» в позапрошлом туре.