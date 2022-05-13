Без Лунина, с хет-триком Винисиуса. «Реал» разнес «Леванте»
Анчелотти предоставит Лунину еще один шанс в этом сезоне
У «Реала» осталось 2 игры в чемпионате Испании
08:20
Андрей Лунин / Фото: Getty Images
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, в каком матче в нынешнем сезоне сыграет украинский голкипер Андрей Лунин. Специалиста цитирует Marca.
«Лунин сыграет с «Кадисом», Куртуа – с «Бетисом».
У «Реала» осталось 3 матча в нынешнем сезоне: с «Кадисом» и «Бетисом» в чемпионате Испании, а также финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Лунин лишь однажды играл за «Реал» в чемпионате Испании – против «Атлетико» в позапрошлом туре.
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