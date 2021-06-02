Анчелотти: «Приложу все силы, чтобы сделать в «Реале» то, что нам удалось в прошлом»

Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Новоиспеченный главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возвращении в мадридский клуб. Его слова приводит As.

У меня остались очень хорошие воспоминания о прошлом этапе в «Реале». Думаю, что мы сможем повторить что-то хорошее из того времени.

Я понимаю, что значит тренировать «Реал», я делаю это с большим удовольствием и радостью. Я буду стараться изо всех сил.

Я приступаю к делу с максимальной энергией и ответственностью. Тренировать «Реал» – это прекрасно, это лучший клуб в мире. Нормально, что здесь ответственность выше, чем в других клубах. Я принимаю это.

Зрелищный, интенсивный футбол – традиционный для «Реала». За последние годы футбол изменился, он стал более агрессивным и организованным. Но в «Реале» все по-прежнему: атакующий и зрелищный футбол заложен в истории этого клуба, фанаты требуют этого».