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Анчелотти: «Приложу все силы, чтобы сделать в «Реале» то, что нам удалось в прошлом»

Специалист вернулся в мадридский клуб
Футбол Примерa (Испания)
20:51
Анчелотти: «Приложу все силы, чтобы сделать в «Реале» то, что нам удалось в прошлом»
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Новоиспеченный главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возвращении в мадридский клуб. Его слова приводит As.

«Я очень рад быть здесь, чувствую, что это мой дом. Я приложу все силы, чтобы сделать то, что нам удалось в прошлом.

У меня остались очень хорошие воспоминания о прошлом этапе в «Реале». Думаю, что мы сможем повторить что-то хорошее из того времени.

Я понимаю, что значит тренировать «Реал», я делаю это с большим удовольствием и радостью. Я буду стараться изо всех сил.

Я приступаю к делу с максимальной энергией и ответственностью. Тренировать «Реал» – это прекрасно, это лучший клуб в мире. Нормально, что здесь ответственность выше, чем в других клубах. Я принимаю это.

Зрелищный, интенсивный футбол – традиционный для «Реала». За последние годы футбол изменился, он стал более агрессивным и организованным. Но в «Реале» все по-прежнему: атакующий и зрелищный футбол заложен в истории этого клуба, фанаты требуют этого».


Напомним, Анчелотти в «Эвертоне» может заменить Стивен Джеррард.

Петр Приходько
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Теги

Карло Анчелотти Реал Мадрид (футбол)

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