Анчелотти раскрыл причину, по которой не доверился Азару в матче с «Интером»

Карло Анчелотти / фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча с «Валенсией» рассказал AS о состоянии травмированных и поделился подробностями выбора стартового состава команды:

Не могу сказать точно, сколько пропустит Бэйл, но у него серьёзная травма, которая требует лечения. Он подавлен, ведь он работал в очень хорошем темпе. Сейчас мы должны быть осторожны, ведь футболисты могут травмироваться из-за слишком плотного календаря.

Ротация состава – это необходимость, ведь всегда есть игроки, которым нужен отдых, за которыми необходимо дополнительно следить, учитывая их немолодой возраст. Ротацией многие могут быть недовольны, но она необходима».

Я не волшебник, я – тренер и моя работа пытаться вселить необходимую для них уверенность. Тот Винисиус, которого мы все видим, это тот же футболист, который перешёл в «Реал Мадрид» 3 года назад. Этот сезон он начал очень результативно, это очень важно для него.

Винисиус - это футболист, у которого есть необходимые для него харизма и качества. Он умеет вести команду за собой, как он продемонстрировал это в игре против «Леванте». Он должен продолжать пробовать это делать и, когда он станет старше и опытнее, то он сможет стать настоящим лидером команды.

Адаптация Камавинги меня немного удивила. Мы сразу знали о его сильных качествах. Но ещё нужно отметить, что он – очень сильная личность. Камавинга очень уверен в своих силах.

В Родриго я вижу полноценного нападающего, который обладает необходимыми качествами: скоростью и хладнокровностью. Он может играть на различных позициях, особенно в центре нападения. Он – настоящее и будущее «Мадрида».

Защитные качества, которыми обладает Каземиро, сложно найти в каком-то другом футболисте. У нас нет другого игрока с такими способностями. Когда Каземиро выпадает из состава, то нам приходится вносить изменения в наши планы. Единственный выход - использовать двух полузащитников в опорной зоне».