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Анчелотти рассказал, на какой аспект футбола повлиял Лобановский

Итальянский специалист поделился мнением о легендарном украинском тренере
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:27
Анчелотти рассказал, на какой аспект футбола повлиял Лобановский
Карло Анчелотти / Фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по прибытии в Украину на матч Лиги чемпионов против «Шахтера» поделился в интервью программе «Бомбардир» мнением о легендарном отечественном специалисте Валерии Лобановском.

Всегда говорил о нем, потому что Лобановский – маэстро футбола. Он делал для игры большие вещи.

Многое из того, что мы сейчас делаем в тренировочном процессе, состоялось благодаря его работе. Именно он начал поднимать интенсивность игры.

Наставник же «Шахтера» Роберто Де Дзерби отметил, что для итальянских тренеров маэстро – Анчелотти.

Сергей Стаднюк
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Теги

Карло Анчелотти Валерий Лобановский Шахтер Донецк Динамо Киев Реал Мадрид (футбол)

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