Анчелотти рассказал, на какой аспект футбола повлиял Лобановский

Итальянский специалист поделился мнением о легендарном украинском тренере

Карло Анчелотти / Фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по прибытии в Украину на матч Лиги чемпионов против «Шахтера» поделился в интервью программе «Бомбардир» мнением о легендарном отечественном специалисте Валерии Лобановском.

Всегда говорил о нем, потому что Лобановский – маэстро футбола. Он делал для игры большие вещи. Многое из того, что мы сейчас делаем в тренировочном процессе, состоялось благодаря его работе. Именно он начал поднимать интенсивность игры.

Наставник же «Шахтера» Роберто Де Дзерби отметил, что для итальянских тренеров маэстро – Анчелотти.