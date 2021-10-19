Де Дзерби: «Для нас, итальянских тренеров, Анчелотти – маэстро»
Анчелотти рассказал, на какой аспект футбола повлиял Лобановский
Итальянский специалист поделился мнением о легендарном украинском тренере
12:27
Карло Анчелотти / Фото - Marca
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по прибытии в Украину на матч Лиги чемпионов против «Шахтера» поделился в интервью программе «Бомбардир» мнением о легендарном отечественном специалисте Валерии Лобановском.
Всегда говорил о нем, потому что Лобановский – маэстро футбола. Он делал для игры большие вещи.
Многое из того, что мы сейчас делаем в тренировочном процессе, состоялось благодаря его работе. Именно он начал поднимать интенсивность игры.
Наставник же «Шахтера» Роберто Де Дзерби отметил, что для итальянских тренеров маэстро – Анчелотти.
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